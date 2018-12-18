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حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم  الثلاثاء تبقى الأجواء باردة نسبياً وتسقط أمطار أحياناً، وخاصة في شمال البلاد.


وأضاف الراصد الجوي أن المنخفض الجوي سيبدأ تأثيره يوم الأربعاء، بحيث تسقط الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد خلال ساعات النهار ، وخلال ساعات المساء والليل تعبر البلاد جبهة هوائية باردة وتبدأ أمطار بالتساقط من جديد على المناطق الشمالية لتنتشر تدريجياً لباقي المناطق، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق يوم الخميس مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة وأجواء باردة.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي الثالث يوم الاثنين من الأسبوع القادم، بحيث سيجلب هو الآخر الأمطار المتفاوتة الشدة لمعظم المناطق في البلاد مع انخفاض واضح على درجات الحرارة.

الأجواء من المتوقع ان تبقى باردة إلى باردة جداً لاحقاً بعد المنخفض الجوي الثالث لترتفع الاحتمالية لتأثر البلاد والمنطقة بمنخفض جوي رابع مع الأيام الأخيرة من الشهر الجاري




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