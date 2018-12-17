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رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار



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شهدت مدينة رهط مساء اليوم الاثنين شجار عنيف تخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة بالمنازل والسيارات دون وقوع اصابات بشرية .


الشجار وقع في حي 14 , قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار




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