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الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال



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عقدت وزارة الداخلية وقسم كبير لإدارة الموارد البشرية ومركزي الإرشاد والتطوير في السلطات المحلية بعد ظهر أمس الإثنين مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال حيث أُقيم في فندق جولدن كراون بمدينة الناصرة بحضور الأعضاء وبعض رؤساء المجالس والبلديات.


بداية تم توزيع كتاب بعنوان "المرشد للعضو في السلطات المحلية" ثم كانت كلمات ترحيبية من قبل السيد بوعز يوسف المسؤول عن لواء الشمال في وزارة الداخلية وألقى كلمته وتمنى النجاح للجميع، وتلته السيدة ايله إيلات مديرة مفعام عيمك يزراعيل.

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى وكانت بعنوان "إقتصاد السلطة المحلية" تحدث بها صيون ليفي مدير قسم كبير في الميزانيات في وزارة الداخلية والسيد دودي سبير مدير قسم كبير الشركات البلدية في وزارة الداخلية تحدث عن ما هي الشركات البلدية ووظيفة الأعضاء.

الجلسة الثانية كانت بعنوان "إدارة الموارد البشرية في السلطات المحلية" تحدث بها السيد روعي دهان رئيس قسم كبير لتخطيط وإدارة رأس المال البشري في السلطات المحلية وأشار إلى اللاعبين المركزيين في الديمقراطية المحلية والمواطنين وأدوات تطوير الخدمة ووظيفة الأعضاء، وتحدثت أيضًا السيدة جليت فيدرمن مديرة قسم كبير من أجل السيطرة على رأس المال البشري في السلطات المحلية وتطرقت إلى لغة رأس المال البشري في السلطات المحلية.

بعد الإستراحة كانت الجلسة الثالثة بعنوان "تعاون أعضاء المجلس مع السلطة المحلية ورئيسها" وتحدث بها السيد إيريز كريزلر مدير المجلس الإقليمي في مسجاف سابقًا ولفت إلى لماذا من المهم على أعضاء السلطات المحلية أن يترشحوا ودورهم تنفيذ القرارات ودور رئيس السلطة وأي مجلس يريدون ووظيفة المجلس وكيفية التأثير. 

الجلسة الخامسة كان عنوانها "ميزانية السلطات المحلية" تحدث بها المحاسب نير نحموني مستشار مالي للسلطات المحلية. 

أما الجلسة الأخيرة كانت بعنوان "الجوانب القانونية لعمل السلطة المحلية" تحدث بها المحامي افي جولدهامر متخصص في قانون الحكم المحلي.
محمود خليلية




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