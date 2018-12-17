عكا:تظاهرة, نسائية, ضد, العنف, والجريمة,

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في الوسط العربية وجرائم القتل الاخيرة بشكل عام وبحق النساء بشكل خاص .

وقد رفع المتظاهرات شعارات منددة بالعنف مطالبين المسؤولين بالتحرك من اجل القضاء على هذه الافة , يشار الى أن الوسط العربي يشهد جرائم قتل في الاونة الاخيرة مما اثار الجدل في المجتمع , خاصة بعد قتل النساء الذي يزداد وكان اخرها مقتل العكية ايمان أحمد والشابة يارا ايوب من الجش وامنة الزبارقة من اللد .