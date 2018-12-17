كلوب:, متحمس, لمواجهة, بايرن, ميونخ,

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى ألمانيا مرة أخرى، من أجل مواجهة بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

وحول القرعة التي أوقعت الريدز في طريق البافاري، قال المدرب الألماني، خلال تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "القرعة صعبة لكنها جيدة.. كان من الواضح أنها ستكون صعبة".وأضاف: "بايرن ميونخ فريق كبير، لكن بالنسبة لي، من الرائع الذهاب إلى ألمانيا.. لدينا وقت من أجل الاستعداد للمباراة، ونتمنى أن يكون جميع اللاعبين متاحين، نحن جميعًا نعرف أن الملعب والأجواء هناك ستكون رائعة".وواصل مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "ستكون رحلة رائعة لجماهيرنا، فميونخ مدينة جميلة، والرحلة لن تستغرق طويلًا.. نعرف الكرة الألمانية أكثر من أي دوري آخر".وتابع كلوب: "شاكيري كان في ألمانيا أيضًا من قبل (مع بايرن)، وأنا سألتقي اللاعبين القدماء.. هذا جيد، لكن في النهاية هي مباراة كرة قدم بمستوى عالٍ، وعلينا خوضها.. ليست مواجهة (الحمد لله إنه ليفربول)، وأيضًا نحن لا نقول (الحمد لله إنه بايرن ميونخ)".وختم بقوله: "إنها مباراة صعبة، ويجب أن تكون كذلك، هذا دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث توجد فقط الأندية القوية.. لذلك أنا متحمس للقاء".