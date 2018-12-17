تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى ألمانيا مرة أخرى، من أجل مواجهة بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

وحول القرعة التي أوقعت الريدز في طريق البافاري، قال المدرب الألماني، خلال تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "القرعة صعبة لكنها جيدة.. كان من الواضح أنها ستكون صعبة".
وأضاف: "بايرن ميونخ فريق كبير، لكن بالنسبة لي، من الرائع الذهاب إلى ألمانيا.. لدينا وقت من أجل الاستعداد للمباراة، ونتمنى أن يكون جميع اللاعبين متاحين، نحن جميعًا نعرف أن الملعب والأجواء هناك ستكون رائعة".
وواصل مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "ستكون رحلة رائعة لجماهيرنا، فميونخ مدينة جميلة، والرحلة لن تستغرق طويلًا.. نعرف الكرة الألمانية أكثر من أي دوري آخر".
وتابع كلوب: "شاكيري كان في ألمانيا أيضًا من قبل (مع بايرن)، وأنا سألتقي اللاعبين القدماء.. هذا جيد، لكن في النهاية هي مباراة كرة قدم بمستوى عالٍ، وعلينا خوضها.. ليست مواجهة (الحمد لله إنه ليفربول)، وأيضًا نحن لا نقول (الحمد لله إنه بايرن ميونخ)".
وختم بقوله: "إنها مباراة صعبة، ويجب أن تكون كذلك، هذا دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث توجد فقط الأندية القوية.. لذلك أنا متحمس للقاء".
كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ




كلمات متعلقة

كلوب:, متحمس, لمواجهة, بايرن, ميونخ,

تابعونــا

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

مورينيو يسرد رحلة صلاح من الهشاشة إلى النووي مورينيو يسرد رحلة صلاح من الهشاشة إلى النووي 2018-12-16 | 10:48:42

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن النجم المصري محمد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة عارف رفيق عطا الله من قرية سكان يركا . مفقود البحث عنه الشرطة تناشد الجمهور المساعدة ثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح وفاة رئيس مجلس عرعرة النقب مطاوع عطوة ابو عرار حنان الحروب الفلسطينية افضل معلم في العالم تفوز جائزة دبي مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديوحريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات يوسي ابو كسيس باقي مدرب سخنين اتفاق يتفق ادارة فريق اتحاد ابناء ادارة حادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com