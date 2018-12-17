انطلاق, مهرجان, ليالي, الميلاد, في, مدينة, نتسيرت, عيليت,

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش - نتسيرت عيليت تحت رعاية القائمة المشتركة للتعايش.

البرنامج والذي يقام للسنة الثالثة على التوالي شارك فيه 400 طفل وطفلة مع عائلاتهم. حيث شمل المهرجان أكشاك كريسمس ماركت، فعاليات وبرامج للاطفال وعرض لفرقة شاميات.د.شكري عواودة - نائب رئيس بلدية نتسيرت عيليت قال:"هذا المهرجان ثمرة للجهود المتواصلة للقائمة المشتركة بجميع اعضاءها حيث نعمل على مدار اليوم من أجل توفير كل ما هو جيد وخير للمواطنين العرب كافة. ونعمل على مساواة المواطنين العرب، ليس فقط في المناسبات الدينية، بل في جميع المجالات، لنثبت أن القائمة المشتركة قوية بدعم جماهيرها العربية".