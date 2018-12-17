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اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات



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اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم تقع اي اصابات بشرية .


وقد تسبب حادث اطلاق النار باضرار بالممتلكات , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات




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