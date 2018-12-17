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الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة



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احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور رجال دين وشخصيات اجتماعية من جميع الطوائف .


تخلل الاحتفال فقرات فنية مميزة وبالنهاية تم اضاءة الشجرة وسط اطلاق الالعاب النارية .




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