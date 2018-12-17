تقديم, تصريح, مدع, عام, ضد, 3, شبان, بالاعتداء, على, شاب, من, عين, نقوبا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان من سكان عين نقوبا بشبهة الاعتداء على شاب أخر من نفس البلدة على خلفية علاقة غرامية".

وأضاف البيان:"تلقت الشرطة بلاغ الخميس الماضي عن اعتداء على شاب في عين نقوبا , الشرطة وصلت للمكان بعد اصابة الشاب ونقل للمستشفى وباشرت التحقيق , تم اعتقال 4 شبان بشبهة ضلوعهم بالاعتداء , اليوم تم تقديم تصريح مدع عام بحق 3 منهم وتم تمديد اعتقالهم حتى 20.12.2018.