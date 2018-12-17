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تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان من سكان عين نقوبا بشبهة الاعتداء على شاب أخر من نفس البلدة على خلفية علاقة غرامية".


وأضاف البيان:"تلقت الشرطة بلاغ الخميس الماضي عن اعتداء على شاب في عين نقوبا , الشرطة وصلت للمكان بعد اصابة الشاب ونقل للمستشفى وباشرت التحقيق , تم اعتقال 4 شبان بشبهة ضلوعهم بالاعتداء , اليوم تم تقديم تصريح مدع عام بحق 3 منهم وتم تمديد اعتقالهم حتى 20.12.2018.
تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا




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