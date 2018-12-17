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نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع الرئيس المنتخب جاير بولسونارو.


وكان الرئيس اعلن بولسونارو عن عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في وقت قريب.

وكتب الرئيس البرازيلي المنتخب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كما أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس".
نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة




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