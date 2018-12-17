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إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مراسم القرعة، مساء اليوم الإثنين.


وستلعب مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 12 و13 و19 و20 من فبراير/ شباط القادم، وستقام في كل يوم مباراتين بتوقيتين مختلفين.

أما مباريات الإياب فستكون في 5 و6 و 12 و13 من آذار/مارس المقبل، وستقام قرعة الدور ربع النهائي في 15 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات الذهاب على أرض الفرق التي حققت المركز الثاني في مجموعاتها، خلال دور المجموعات.
وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

الذهاب:
12 شباط/ فبراير :
مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمانروما × بورتو
13 شباط / فبراير
توتنهام × بوروسيا دورتموندأياكس أمستردام × ريال مدريد
19 شباط / فبراير
أولمبيك ليون × برشلونةليفربول × بايرن ميونخ
مباريات 20 شباط / فبراير
شالكة × مانشستر سيتيأتلتيكو مدريد × يوفنتوس
مباريات الإياب
مباريات 5 آذار / مارس
بوروسيا دورتموند × توتنهامريال مدريد × أياكس أمستردام
مباريات 6 آذار / مارس
باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتدبورتو × روما
مباريات 12 آذار/مارس
مانشستر سيتي × شالكةيوفنتوس × أتلتيكو مدريد
مباريات 13 آذار/مارس
برشلونة × أولمبيك ليونبايرن ميونخ × ليفربول
إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا




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