إعلان, مواعيد, مباريات, ثمن, نهائي, دوري, أبطال, أوروبا,

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مراسم القرعة، مساء اليوم الإثنين.

وستلعب مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 12 و13 و19 و20 من فبراير/ شباط القادم، وستقام في كل يوم مباراتين بتوقيتين مختلفين.أما مباريات الإياب فستكون في 5 و6 و 12 و13 من آذار/مارس المقبل، وستقام قرعة الدور ربع النهائي في 15 من الشهر ذاته.وستقام مباريات الذهاب على أرض الفرق التي حققت المركز الثاني في مجموعاتها، خلال دور المجموعات.وجاء جدول المباريات على النحو التالي:الذهاب:12 شباط/ فبراير :مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمانروما × بورتو13 شباط / فبرايرتوتنهام × بوروسيا دورتموندأياكس أمستردام × ريال مدريد19 شباط / فبرايرأولمبيك ليون × برشلونةليفربول × بايرن ميونخمباريات 20 شباط / فبرايرشالكة × مانشستر سيتيأتلتيكو مدريد × يوفنتوسمباريات الإيابمباريات 5 آذار / مارسبوروسيا دورتموند × توتنهامريال مدريد × أياكس أمسترداممباريات 6 آذار / مارسباريس سان جيرمان × مانشستر يونايتدبورتو × رومامباريات 12 آذار/مارسمانشستر سيتي × شالكةيوفنتوس × أتلتيكو مدريدمباريات 13 آذار/مارسبرشلونة × أولمبيك ليونبايرن ميونخ × ليفربول