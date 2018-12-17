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ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود داهمت القوات منزل في مركز البلاد وضبطت طيور محمية من انواع مختلفة يقدر ثمنها بمليون شيقل".


وأضاف البيان أنه تم توقيف المشتبه 40عاماً واحالته للتحقيق , وكان المشتبه يقوم بتربية الطيور المحمية قانونياً والنادرة في قفص كبير في المنزل".




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