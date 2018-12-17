بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة

صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا ان أبواب المدينة مفتوحة للجميع على مدار العام وأهلها يرحّبون بالزوّار والسياح القاصدين كنيسة المهد ومرافق المدينة المختلفة وخاصة في موسم الأعياد الميلادية المجيدة. وحث سلمان الجميع على زيارة المدينة والمشاركة في مجموعة الفعاليات والاحتفالات التي تقيمها المدينة بهذه المناسبة. يُذكر بأن عدد الحجاج و السياح الذين زاروا مدينة المهد منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2018 وفقاً للإحصائية الرسمية من شرطة السياحة بلغ 1,086,174. وأُقيمَ حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد يوم السبت الموافق 1/12/2018، تلاه سوق الميلاد في ساحة المهد بتاريخ 2/12/2018 والذي شهد إقبالاً باهراً، بالإضافة إلى قرية سانتا التي استمرت على مدارِ أسبوعٍ كامل من تاريخ 10 إلى 16/12/2018وتضمنت فعاليات ونشاطات مختلفة للأطفال لاقت نجاحاً لافتاً. وتستكمل بلدية بيت لحم إعداداتها لاستقبال المدبّر الرسولي يوم الإثنين الموافق 24/12/2018 وفق البروتوكول المتّبع لترؤّس قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا. وتمنّى رئيس البلدية أن تعود نجمة بيت لحم التي أضاءت سماء بيت لحم وقادت المجوس إليها قبل أكثر من ألفي عام، أن تعود لتقود شعوب العالم المحبين للسلام من جديد إلى بيت لحم، حاملين معهم بشرى الحرية والسلام والخلاص التي طال انتظارها ويتوق اليها شعبنا العربي الفلسطيني.