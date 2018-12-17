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ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص



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قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة بنفسه , وذلك بعد صدور أمر بهدمها بسبب عدم الحصول على ترخيص .


مدير القاعة قام بهدمها لتجنب مصاريف الهدم في حال قامت الجهات المختصة بذلك , قرر هدمها بنفسها من أجل تقليل الاضرار .

وكان قد ناشد صاحب القاعة المسؤولين مراراً من أجل تجنب الهدم الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اصدار قرار بهدمها بسبب عدم وجود ترخيص.




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