تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية |



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في إسرائيل، قال 58٪ من الجمهور الإسرائيلي إنهم لا يشعرون بالرضا عن أداء بنيامين نتنياهو كوزير للجيش، وفقا لاستطلاع نشرته "شركة الأخبار" الإسرائيلية.


وقال 60٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين عن أداء وزير المالية موشيه كحلون من حزب "كولانو" (كلنا).

وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد البحوث "مدغام"، بالتعاون مع معهد "أيبانيل"، استقصاءين حول عدد النواب، بحيث فحص أولهما الخريطة السياسية في حال قرار رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، خوض الانتخابات القريبة على رأس قائمة مستقلة.

فيما فحص الاستقصاء الثاني هل سيتغير عدد النواب الذين سيحصل عليهم غانتس في حال انضمامه إلى رئيس حزب "يوجد مستقبل"، يئير لبيد، في هذه الانتخابات.ويظهر الاستطلاع تعزيزا طفيفا لحزب مستقل يرأسه غانتس، والذي حصل على 15 مقعدا في الشهر الماضي في مسح أجراه نفس المعهد.وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

الليكود – 28 مقعدا، حزب برئاسة غانتس – 16 مقعدا، يوجد مستقبل – 13 مقعدا، القائمة المشتركة – 12 مقعدا، المعسكر الصهيوني – 10 مقاعد، البيت اليهودي – 9 مقاعد، يهدوت هتوراه – 9 مقاعد، يسرائيل بيتينو – 6 مقاعد، شاس – 5 مقاعد، كولانو – 5 مقاعد، حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس – 5 مقاعد، ميرتس – 4 مقاعد.وفي حال انضمام غانتس إلى لبيد: الليكود – 29، حزب برئاسة غانتس ولبيد – 26، القائمة المشتركة – 12، المعسكر الصهيوني – 10، البيت اليهودي – 9، يهدوت هتوراه – 7، يسرائيل بيتينو – 7، شاس – 5، كلنا – 5، حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس – 5، ميرتس – 5.وتم النشر، في بداية الشهر الجاري، أن 130 مؤسسا وقعوا وثائق تسجيل حزب جديد برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

ووفقا لتقرير نشرته قناة الأخبار، يبدو أن غانتس قرر خوض الانتخابات في قائمة منفصلة وليس في المركز الثاني في حزب آخر، وإذا انضم إلى حزب آخر، فسوف يفعل ذلك كجزء من قائمة وليس كشخص منفرد.

ولم يتم بعد تقديم وثائق التسجيل إلى مسجل الأحزاب، ومن المحتمل أن يتم إرسالها بعد إعلان موعد للانتخابات، وقد تم بالفعل اختيار اسم للحزب الجديد.
استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم




كلمات متعلقة

استطلاع:, نتنياهو, هو, رئيس, الوزراء, القادم,

تابعونــا

هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن 2018-12-16 | 17:23:33

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه بذكرى انطلاقة الحركة الـ 31، ان لدى...

الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2018-12-15 | 08:18:32

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...

فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب 2018-12-14 | 09:48:47

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، ليلة امس الخميس، على معالجة انفجار وقع داخل محطة...

اصابة شاب باطلاق نار في اللد اصابة شاب باطلاق نار في اللد 2018-12-06 | 20:39:03

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة...

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان 2018-12-01 | 08:00:38

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من...

الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب 2018-11-25 | 19:23:37

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28...

ديمبلي يقتنص لبرشلونة تعادلا قاتلا ضد أتلتيكو مدريد ديمبلي يقتنص لبرشلونة تعادلا قاتلا ضد أتلتيكو مدريد 2018-11-24 | 23:47:42

اقتنص فريق برشلونة، تعادلا قاتلا بهدف لمثله، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء...

ايمن عودة: طمرة أبقى من نتنياهو الأب والإبن ايمن عودة: طمرة أبقى من نتنياهو الأب والإبن 2018-11-24 | 12:51:27

كتب يائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس على حسابه الشخصي في...

اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا 2018-11-22 | 22:01:21

تم مساء اليوم الخميس اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في بلدة كفرمندا , بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات مقبرة تدنيس كنيسة اللاتبن الناصرة تحطيم شواهد قبور مجهولين شعارات جامعة بير زيت تفتح ابوابها تستقبل طلابها بعد اضراب 28 يوما المجلس الطلاب اتفاق أقساط بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةشعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس سلمان عامر المحامي باسل فلاح جولس قتل اطلاق النار معتقل قاصرين مواجهات الشرطة اعتقال شبان عربي سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com