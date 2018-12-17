استطلاع:, نتنياهو, هو, رئيس, الوزراء, القادم,

على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في إسرائيل، قال 58٪ من الجمهور الإسرائيلي إنهم لا يشعرون بالرضا عن أداء بنيامين نتنياهو كوزير للجيش، وفقا لاستطلاع نشرته "شركة الأخبار" الإسرائيلية.

وقال 60٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين عن أداء وزير المالية موشيه كحلون من حزب "كولانو" (كلنا).وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد البحوث "مدغام"، بالتعاون مع معهد "أيبانيل"، استقصاءين حول عدد النواب، بحيث فحص أولهما الخريطة السياسية في حال قرار رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، خوض الانتخابات القريبة على رأس قائمة مستقلة.فيما فحص الاستقصاء الثاني هل سيتغير عدد النواب الذين سيحصل عليهم غانتس في حال انضمامه إلى رئيس حزب "يوجد مستقبل"، يئير لبيد، في هذه الانتخابات.ويظهر الاستطلاع تعزيزا طفيفا لحزب مستقل يرأسه غانتس، والذي حصل على 15 مقعدا في الشهر الماضي في مسح أجراه نفس المعهد.وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:الليكود – 28 مقعدا، حزب برئاسة غانتس – 16 مقعدا، يوجد مستقبل – 13 مقعدا، القائمة المشتركة – 12 مقعدا، المعسكر الصهيوني – 10 مقاعد، البيت اليهودي – 9 مقاعد، يهدوت هتوراه – 9 مقاعد، يسرائيل بيتينو – 6 مقاعد، شاس – 5 مقاعد، كولانو – 5 مقاعد، حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس – 5 مقاعد، ميرتس – 4 مقاعد.وفي حال انضمام غانتس إلى لبيد: الليكود – 29، حزب برئاسة غانتس ولبيد – 26، القائمة المشتركة – 12، المعسكر الصهيوني – 10، البيت اليهودي – 9، يهدوت هتوراه – 7، يسرائيل بيتينو – 7، شاس – 5، كلنا – 5، حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس – 5، ميرتس – 5.وتم النشر، في بداية الشهر الجاري، أن 130 مؤسسا وقعوا وثائق تسجيل حزب جديد برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتس.ووفقا لتقرير نشرته قناة الأخبار، يبدو أن غانتس قرر خوض الانتخابات في قائمة منفصلة وليس في المركز الثاني في حزب آخر، وإذا انضم إلى حزب آخر، فسوف يفعل ذلك كجزء من قائمة وليس كشخص منفرد.ولم يتم بعد تقديم وثائق التسجيل إلى مسجل الأحزاب، ومن المحتمل أن يتم إرسالها بعد إعلان موعد للانتخابات، وقد تم بالفعل اختيار اسم للحزب الجديد.