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سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم
2018-12-17 14:27:44
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سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم
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