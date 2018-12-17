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سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة واضراب استنكارا لجريمة الاعتداء العنيف على السائق نضال فقيه من حي شعفاط بالقدس والتسبب له باصابات خطيرة في عينه ووجهه من قبل مستوطنين خلال عمله على حافلة في موديعين قرب القدس الخميس الماضي.



وكانت الشرطة  اعتقلت اليوم الاثنين شابا 20 عاما من موديعين بشبهة الضلوع بالاعتداء على السائق وستطلب تمديد اعتقاله.



وأظهر مقطع فيديو أن فقيه الذي يعمل سائق على حافلة، ينزف دماً من عينه وكافة أنحاء وجهه، بعد تعرضه للاعتداء


وقال السائق نضال في افادته للشرطة :"  شابان اوقفا سيارتهما امام الحافلة ونزلا منها ثم ركبا الحافلة وباشرا بالحديث معي وعندما تاكدا اني عربي انهالوا علي بالضرب المبرح حتى سالت الدماء من وجههي وسط شتائم وبصق".


وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .


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