جبارين, وعواودة:, الكتابات, العنصرية, في, نتسيرت, عيليت, هي, ترجمة, للتصريحات, التحريضية, من, وزراء, الحكومة, ورئيسها,

استفاق سكان نتيسرت عيليت صباح اليوم على كتابات تحريضية وعنصرية معادية للمواطنين العرب تمت كتابتها على جدران احد المباني في المدينة. ومن بين العبارات الّتي تمت كتابتها: "الموت للعرب"، "أرض اسرائيل للشعب اليهودي"، و"تدفيع الثمن". وتشبه هذه الجريمة ما يقدم عليه مجرمو عصابة ما يُعرف ب"تدفيع الثمن" الارهابية.وبالتنسيق مع نائب رئيس بلدية نتسيرت عيليت، د. شكري عواودة، تقدم النائب د. يوسف جبارين بإستجوابٍ مستعجل لوزير الأمن الداخلي حول الموضوع، مطالبًا بتدخله لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للقبض على المجرمين. كما وأصدرت بلدية نتيسرت عيليت استنكارًا لهذه الجريمة، مؤكدة على العيش المشترك بالمدينة.وقال جبارين وعواودة في تعقيبهما: "هذه الممارسات ليست سوى ترجمة فعليّة للتصريحات التحريضية الّتي تصدر من وزراء الحكومة ورئيسها، وهي الترجمة الفعليّة لقانون القومية العنصري. المواطنون العرب في نتيسرت عيليت يسكنون المدينة بحق وهم شوكة في حلوق العنصريين".هذا ومن الجديد ذكره ان نسبة المواطنين العرب في نتسيرت عيليت تصل الى خمس المواطنين في المدينة، وقد حصلت القائمة المشتركة في الانتخابات الاخيرة على ثلاثة اعضاء وهي جزء من الائتلاف البلدي للدورة الثانية على التوالي.