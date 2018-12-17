مصر.., العثور, على, مقبرة, سليمة, عمرها, أكثر, من, 4, آلاف, سنة,

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من قبل، تعود لأكثر من 4 آلاف سنة، في منطقة سقارة جنوب القاهرة.

وصرح الوزير بأن المقبرة تعود إلى مسؤول كبير، عاش في فترة حكم الأسرة الخامسة (2504-2347 قبل الميلاد).وقال الوزير: يعد هذا الاكتشاف أجمل وأهم الاكتشافات لعام 2018، حيث أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ، ولم تتعرض للسلب أو النهب في عصور سابقة. وجدرانها زينت بنقوش ملونة غاية في الجمال، تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته، بالإضافة إلى وجود العديد من النيشات التي تحوي تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته.كما تابع الوزير أن الخبراء سيرفعون جميع ما في المقبرة من محتويات وقطع أثرية، لدراستها بصورة مفصلة.يذكر أن منطقة سقارة الواقعة في ضواحي القاهرة تضم أقدم مقبرة تعود إلى الأسرة الفرعونية الأولى (حوالي 3100 - 2890 ق.م.)