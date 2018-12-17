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كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها، وحرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو خاص جداً من الحفل.



كندة ظهرت في الفيديو مع زوجها، المخرج ناجي طعمي، وأطفالهما الثلاثة «فارس والتوأم كاتاليا وكريستينا»، وذلك أمام قالب كيك عيد ميلادها، وهو المقطع الذي ارفقته الفنانة بكلمات مؤثرة كتبت فيها: «بيتنا لصغير بتجمعنا ذكريات بسيطة حلوة ومن هي الذكريات عّم نعيش أيامنا ونكبر وناخدهن معنا ... وكل ماتبقى من الحياة مجرد سراب وهباء.. بكل سنة بتعلم شي عن الحياة وهي السنة زادت قناعتي بانو الحب والبساطة بقلبنا وبحياتنا هني الشي الوحيد لي لازم ضحي مشانو .. شكرًا لكل لمعايدات من الاصداقاء وصفحات الفانز وأهلي وعائلتي الصغيرة».


يُذكر أن كندة تزوجت من ناجي طعمي يوم 22 فبراير عام 2013 بعد خطوبة استمرت لأشهر قليلة، ورُزق الثنائي بابنهما الأول فارس سبتمبر 2013، ثم انجبت توأمها كاتاليا وكريستينا سبتمبر 2014.


من ناحية أخرى، كان مسلسل «هارون الرشيد» آخر عمل درامي عُرض لكندة خلال الموسم الرمضاني الماضي، وقد شاركت في بطولته أمام النجم السوري قصي خولي.




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