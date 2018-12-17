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حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات الصحية، ولطالما استخدم في الطب الصيني التقليدي، لعلاج الصداع وحالات الاكتئاب.



ونستعرض هنا 8 فوائد للشاي الأخضر، الذي يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكدة، وفق ما ذكر موقع "ويب طب"، الأحد.


حماية الجلد


يوفر الشاي الأخضر حماية فعالة من أشعة الشمس عبر تحييد الجذور التي تنتجها الشمس وتتسبب بشيخوخة الجلد. وفوائد الشاي الصحية تصل للجسم سواء كان ساخنا أو باردا.


خفض الوزن


الشاي الأخضر يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي يساعد في خسارة الوزن. وأظهرت دراسة انخفاضا بنسبة 4.6 بالمئة من وزن الجسم خلال 3 أشهر شملت 70 شخصا.


يمنع ارتفاع ضغط الدم


أظهرت دراسة أن الشاي الأخضر يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، ووجدت أيضا أن مكونات الشاي الأخضر تمنع هذه الظاهرة عبر تحسين مرونة الأوعية الدموية.


وجدت دراسة واسعة النطاق أجريت في اليابان ان شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يومياً يحافظ على الأسنان ويمنع أمراض اللثة التي تسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة.


يقلل الكولسترول


الاستهلاك الثابت للشاي الأخضر يؤثر بشكل إيجابي على خفض الكولسترول في الدم. وأظهرت دراسة أن اليابانيين الذين استهلكوا الشاي الأخضر يوميا كان لديهم مستويات أقل من الكولسترول.


يحسن الذاكرة


اختبرت دراسة علمية حديثة اثنين من المكونات الموجودة في الشاي الأخضر، فوجدت أن هذين المكونين لديهما القدرة على تحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.


يمنع نزلات البرد


وجد الباحثون أن في الشاي الأخضر مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تسهم بدورها في تعزيز نظام المناعة، أي تحصن الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا على وجه التحديد.


مكافحة ألزهايمر


أظهرت دراسة أجريت عام 2010 على الحيوانات، أن الشاي الأخضر له دور في الوقاية من موت الخلايا العصبية المرتبطة بالخرف ومرض ألزهايمر.




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