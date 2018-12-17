فريج, لممثل, وزارة, الصحة:, انتم, شركاء, بالفشل, ولا, يمكنكم, الإستهتار, بمشاعر, الطلاب, الخريجين, وأهاليهم‎,

في البحث المستعجل الذي قدمه النائب عيساوي فريج حول قضية الرخص الطبية المزورة الى لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، استهجن النائب عيساوي فريج حملة الشرطة المسعورة التي اطلقت عليها " رخصة للقتل" ضد العشرات من الاطباء والصيادلة الذين درسوا خارج البلاد وقال ان الشرطة استخدمت قوات مبالغ فيها وتعاملت مع المشبوهين كإرهابيين.

وحمل النائب فريج وزارة الصحة المسؤولية كونها هي التي منحت مصادقة واعترافا رسميا بالجامعات التي ادعت انها قدمت شهادات مزورة للطلاب.وقال:" انتم شركاء بالفشل ولا يمكنكم الاستهتار بمشاعر الطلاب الخريجين واهاليهم".وتساءل النائب فريج من المتهم هنا هل هو الطالب الذي درس في الجامعة وانهى دراسته واستحق شهادة ونجح بامتحان الدولة، واهله الذين اهتموا به خلال كل هذه السنين، ام وزارة الصحة التي اكتشفت فجأة ان الجامعات غير مؤهلة؟واقترح النائب فريج ان تقوم وزارة الصحة بتصحيح الخطأ وان تقيم دورات تأهيلية لجميع الخريجين الذين درسوا في الجامعات والذين تدعي الوزارة انهم حصلوا على شهاداتهم بالتزوير.