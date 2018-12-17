اعتقال, شاب, 20, عاما, من, موديعين, بشبهة, الضلوع, بالاعتداء, على, السائق, نضال, فقيه, من, حي, شعفاط, في, القدس-, فيديو,

اعتقلت شرطة لواء القدس اليوم الاثنين شابا 20 عاما من موديعين قرب القدس بشبهة الضلوع في حادثة الاعتداء على نضال فقيه من مخيم شعفاط والتسبب له بجروح في وجهه يوم الخميس الماضي خلال عمله على حافلة تابعة لاحدى الشركات في القدس .

وأظهر مقطع فيديو أن فقيه الذي يعمل سائق على حافلة، ينزف دماً من عينه وكافة أنحاء وجهه، بعد تعرضه للاعتداءوقال السائق نضال في افادته للشرطة :" شابان اوقفا سيارتهما امام الحافلة ونزلا منها ثم ركبا الحافلة وباشرا بالحديث معي وعندما تاكدا اني عربي انهالوا علي بالضرب المبرح حتى سالت الدماء من وجههي وسط شتائم وبصق".وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .