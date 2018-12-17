مواجهات, سهلة, للريال, وبرشلونة, ونارية, ليوفنتوس, وليفربول, في, دور, الـ16, من, بطولة, دوري, أبطال, أوروبا, ..., اليكم, القائمة, كاملة,

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو متوقع حيث يصطدم يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد، بينما يواجه بايرن ميونخ نظيره ليفربول في لقاء ناري.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة أياكس بينما يلاقي برشلونة فريق ليون، ويواجه مانشستر يونايتد غريمه باريس سان جيرمان.كما يلتقي مانشستر سيتي نظيره شالكه، ويصطدم بوروسيا دورتموند بتوتنهام أما اللقاء الأخير فيجمع بين روما وبورتو.واقيمت القرعة بمدينة نيون السويسرية وشارك فيها الإسباني لويس جارسيا، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق واللاعبة الفرنسية لورا جورج.وكشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، في وقت سابق عن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، حيث تقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق التي احتلت المركز الثاني يومي 12 و13 فبراير المقبل، أو يومي 19 و20 من نفس الشهر، وتقام مباراة الإياب على ملاعب أصحاب المراكز الأولى يومي 5 و6 مارس المقبل أو 12 و13 من نفس الشهر.