مربعانية, الشتاء, والانقلاب, الشتوي, يبدآن, يوم, السبت,

يبدأ فصل الشتاء فلكيا ً للموسم الجديد 2018-2019 ، يوم السبت ، الموافق22/12/2018، في تمام الساعة ( 00:22 د )، حيث تصبح أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي جنوب خط الاستواء بمقدار 23.4 درجة.الانقلاب الشتوي سيستمر لمدة 89 يوما ً و 23 ساعة و 38 دقيقة وفقا ً لتوقيت القدس الشريف، حيث يُتوقع حدوث الاعتدال الربيعي في 20/03/2019 من العام المُقبل.وتشرق الشمس يوم السبت المُقبل في تمام الساعة ( 06:31 صباحا ً ) فيما تغرب في تمام الساعة ( 04:36 مساء ً ) ليكون عمر النهار يوم الانقلاب الشتوي ( 10 ساعات و 4 دقائق ) وعُمر الليل ( 13 ساعة و 56 دقيقة ) في القدس الشريف.