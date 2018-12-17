كفركنا:, ميرال, ابو, داهود, تفوز, بالمرتبة, الاولى, لسن, 11, في, بطولة, الناصرة, للسباحة,

فازت السباحة، ميرال ابو داهود11 عاما، بالمرتبة الاولى عن سباحة الصدر والسباحة الحرة، وذلك في اطار بطولة الناصرة للسباحة، والتي شارك فيها 230 سباحا من سن 6 سنوات وحتى 15 عاما، مع الاشارة لتنظيم 54 مسابقة اثناء البطولة، كما حاز شقيقها عيسى ابو داهود المرتبة الرابعة لجيل 13 عاما.

وشارك في البطولة 4 نوادي سباحة، هم نادي الاوائل مع المدرب جوني دبيني، نادي سخنين مع المدرب مختار حيادري، نادي ليف هجليل مع المدرب حسن بدارنة، ونادي عرابة مع المدرب مرسي خطيب.وتقام بطولة الناصرة سنويا بمشاركة المئات من السباحين، حيث تقسم المسابقات لفئات عمرية مختلفة، ولأنواع سباحة مختلفة، تقسم وفقا لنوع السباحة والفئة العمرية.وقالت والدة البطلة من كفرنا، شريين ابو داهود بعد فوز ابنتها وحصول ابنها على المرتبة الرابعة:" انا فخورة بأبنائي الى ابعد الحدود ، اقدّر جداً تعبهما ، المسؤولية والجهد والضغط النفسي والجسدي بفترة الامتحانات والتدريبات المكثفة معاً، ابارك لابنتي ميرال المرتبة الاولى، في السباحة الحرة وسباحة الصدر لجيل 11 عام , ولابني عيسى الذي حاز على المرتبة الرابعة لجيل 13 عام بمنافسة قوية، كما اشكر المدرب القدير جوني دبيني على الدعم، التعاون والثقة والمحبة.