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الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في الحصول على بشرة نضرة، ومن هنا يأتي دور الكركم كواحد من التوابل الأكثر تأثيرا على الجلد، والذي تمنح البشرة بريقا لا يضاهى.



ونستعرض هنا 6 فوائد للكركم، الذي يعتبر أكثر التوابل أهمية في الأطباق الهندية، ويصفه خبراء بأنه من بين أقوى الأعشاب الموجودة على سطح كوكب الأرض.



يعد الكركم أفضل مضاد طبيعي للالتهابات والجراثيم، إذ يساعد الجلد على تقليل الاحمرار الناتج عن الشوائب الجوية، كما أنه يعمل بفعالية على تهدئة حالات مرضية جلدية، من بينها الأكزيما.



ينصح الخبراء بالكركم لعلاج حب الشباب، لأنه مطهر طبيعي ويساعد على منع البكتيريا من الانتشار. ويكون فعالا أكثر إذا ما تم مزجه مع خل التفاح الذي يحتوي على خواص قلوية مفيدة للجلد.



تقول كورتني تشيزانو، وهي مختصة أميركية بالعناية بالبشرة، إن الكركم مثالي جدا لتخفيف الهالات السوداء حول العينين، إذ إنه يحفز الدورة الدموية، مما يساعد في الحد هذه العلامات الناجمة عن ضعف الدورة الدموية.



أظهرت الأبحاث أن كريمات الترطيب التي تحتوي على الكركم لديها القدرة على المساعدة في معالجة التجاعيد، وكلك تقليل البقع البنية التالفة الناجمة عن حروق الشمس، ويمنع فقدان الجلد مرونته الطبيعية.


تقليل تصبغات الجلد

الكركم لديه القدرة على تحسين وظائف الخلايا الجلدية وأغشيتها، مما يساهم في منع ظهور التصبغات والعلامات الداكنة. وينصح الخبراء بإضافة ملعقة من زيت الزيتون البكر إلى ملعقة من الكركم وبعض، وفرك المناطق المتضررة مرتين باليوم.


ترطيب الجلد الجاف


يمكن للكركم ترطيب البشرة وتنشيطها مع المساعدة في تخفيف أعراض الجفاف. ويسرع الكركم بشكل طبيعي إزالة خلايا الجلد الميتة للكشف عن بشرة صحية وناعمة.




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