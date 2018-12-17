تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2018.



وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن الرحلة إلى أبوظبي استغرقت ما يناهز 6 ساعات من الطيران، مشيرة إلى أن 25 لاعبا كانوا على متن الطائرة.


ومن بين اللاعبين الذين وصلوا إلى أبوظبي: نافاس وكارفاخال وراموس ومارسيلو وغاريث بيل وكروس وفاران وإيسكو.


وتساءلت الصحيفة عن السبب الذي جعل مدرب النادي سانتياغو سولاري يجلب إلى الإمارات عددا من اللاعبين الذين يعانون من إصابات.


وكان آخر لاعبين ينضمون إلى قائمة المصابين، كريمة بنزيمة وأسينسيو، إلى جانب غاريث بيل. ويبدو أن هؤلاء الثلاثة تعافوا من إصاباتهم، فيما تبقى مشاركتهم في المونديال محل شك حتى الآن.


وسيواجه النادي الملكي، الأربعاء في أبوظبي، كاشيما أنتلرز الياباني، الذي حجز بطاقة نصف النهائي بعد تغلبه على غوادالاخارا المكسيكي 3-2.


وكان كاشيما التقى ريال مدريد في نهائي نسخة 2016 في يوكوهاما، وخسر أمامه بصعوبة 2-4.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يصل, أبوظبي.., وتساؤلات, بشأن, "قائمة, اللاعبين",

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

مورينيو يسرد رحلة صلاح من الهشاشة إلى النووي مورينيو يسرد رحلة صلاح من الهشاشة إلى النووي 2018-12-16 | 10:48:42

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن النجم المصري محمد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضرارثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق صور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت تخليص سائق اصابة علق داخل انقلاب شاحنة قرب القدس بيت شيمش نحشونمجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافأبو غوش القدس فاتورة مطعم سياح صينيين 16500 شيكل وزارة السياحة الاسرائيلية اعتقال شاب سائحة الناصرة سرقة حقيبة الشرطة دفعها اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com