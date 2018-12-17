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اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية بسبب شكل شفاهها، وقالت في تعليقها للمرة الأولى عن هذا الأمر إنه لا يؤثر عليها ولكن التأثير الأكبر يكون على الأطفال.



 وانفعلت إليسا أثناء حديثها عن التنمر وقالت إن الناس يسخرون من فمها وعندما تتعرض لذلك لا تهتم ولا يعنيها بتاتاً وتقول لهم “انا إليسا”،ووجهت حديثها إلى الساخرين منها قائلة:” لما تقدروا تعملوا اللي قدرت عملته ابقوا احكوا عن أي شغلة عندي”، ولاقت كلمتها تصفيق حار من المتواجدين بسبب حديثها عن الأمر بشجاعة.



وكانت إليسا في الجلسة قد أعلنت عن إصابة شقيقتها بالسرطان بعدما أجرت فحوصات طبية بسبب فيديو كليب “إلى كل اللي بيحبوني”، وتحدثت عن عدة قضايا أخرى اجتماعية وتخص بالمرأة، وأعلنت مؤخراً عن تجهيزها لمفاجأة لجمهورها قبل نهاية العام بطرح فيديو كليب جديد، بالإضافة إلى حفل رأس السنة بدبي مع الفنان ماجد المهندس.




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