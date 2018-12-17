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حفل اضاءة شجرة الميلاد في كفرياسيف وافتتاح سوق الميلاد



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حفل اضاءة شجرة الميلاد في كفرياسيف وافتتاح سوق الميلاد




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