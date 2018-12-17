تعطيل, خدمات, الرفاه, الاجتماعي, اليوم, في, كافة, انحاء, البلاد, ومظاهرة, حاشدة, في, تل, ابيب, تطالب, برفع, الأجور,

تعطل اليوم جميع خدمات الرفاه الاجتماعي في انحاء البلاد كافة احتجاجا على ما اعتبرته نقابة الأخصائيين الاجتماعيين "المماطلة" التي تنتهجها وزارة المالية في التفاوض على تحسين شروط عملهم .

وبالتالي لن يتم خلال هذا اليوم استقبال جمهور المراجعين في وزارة الشؤون الاجتماعية ودوائر الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية ووزارتي التربية والتعليم والصحة ومؤسسة التامين الوطني . وتاتي هذه الخطوة في اطار إجراءات لعرقلة العمل تقوم بها النقابة للمطالبة برفع أجور الأخصائيين الاجتماعيين .كما يحتج الاخصائيون الاجتماعيون على تعرضهم للعنف من قبل المراجعين .