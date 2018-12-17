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تعطيل خدمات الرفاه الاجتماعي اليوم في كافة انحاء البلاد ومظاهرة حاشدة في تل ابيب تطالب برفع الأجور



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تعطل اليوم جميع خدمات الرفاه الاجتماعي في انحاء البلاد كافة احتجاجا على ما اعتبرته نقابة الأخصائيين الاجتماعيين "المماطلة" التي تنتهجها وزارة المالية في التفاوض على تحسين شروط عملهم .



وبالتالي لن يتم خلال هذا اليوم استقبال جمهور المراجعين في وزارة الشؤون الاجتماعية ودوائر الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية ووزارتي التربية والتعليم والصحة ومؤسسة التامين الوطني . وتاتي هذه الخطوة في اطار إجراءات لعرقلة العمل تقوم بها النقابة للمطالبة برفع أجور الأخصائيين الاجتماعيين .


كما يحتج الاخصائيون الاجتماعيون على تعرضهم للعنف من قبل المراجعين .




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