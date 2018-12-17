ياسمين, عبد, العزيز, من, الجيم:, “عاش, يا, وحش”,

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال الأجسام الخاص بها، وكتبت تعليقًا على الصورة قائلة: “عاش يا وحش”.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت منذ أيام قليلة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مؤكدة أن الانفصال كان العام الماضي وفضلت التكتم وعدم الإعلان عنه طوال هذه الفترة.