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تخليص عالق جراء انقلاب خلاط باطون قرب ليطا



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جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي يعمل طاقما اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق عند مفرق زيف قرب ليطا (منطقة الضفة الغربية).


ويشار الى ان الحديث يدور حول انقلاب خلاط باطون، حيث يعمل رجال الاطفاء والانقاذ على تخليص عالق داخله.




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