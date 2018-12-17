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فيديو - اضاءة شجرة الميلاد والكريسمس ماركت في كفرياسيف



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على أنغام الموسيقى وبأجواء رائعة ومشاركة عشرات الالاف ، اختتمت بلدة كفرياسيغ ليلة امس الاحد مهرجان سوق الميلاد "كريسماس ماركت"، وذلك بمشاركة الآلاف من أهالي كفرياسيف والمنطقة  الذين توافدوا الى ساحة المجلس المحلي وسوق الميلاد .


وسبق مهرجان الكريميس ماركت حفل اضاءة شجرة الميلاد باجواء رائعة واحتفالات استمرت حتى ساعات الفجر الاولى تخللها عروض فنية وعرض مفرقعات مبهر .




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