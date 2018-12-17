تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتهام شفاعمري بقتل والده على خلفية نزاع عائلي ...دهسه واستمر بالسفر 20 مترا ووالده عالق على مقدمة السيارة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في المدينة لائحة اتهام بحق الشاب احمد كمال تفال 26 عاما من شفاعمرو بتهمة قتل والده دهسا بسيارته , على خلفية نزاع عائلي منذ سنوات.



ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمها المحامي عنان غانم ان المتهم هو ابن المرحوم كمال تفال (مواليد 1967) من زوجته الاولى , وبين المتهم والمغدور , طليقته واولادهما المشتركين الذين يسكنون في ذات المبنى في شفاعمرو هناك نزاع بينهم منذ سنوات , خلاله تم تقديم بلاغات وشكاوى متبادلة من الطرفين للشرطة.


يوم 09/11/18  حوالي اسلاعة السادسة مساءا وقعت مواجهة على خلفية النزاع , قرب المبنى الذي يسكنه المتهم والمغدور وابناء العائلة , خلال تم اطلاق تهديدات , وشتائم والقاء حجارة والتسبب باضرار بين المتهم والمغدور واولادهما.


خلال المواجهة بينهم تعرض المتهم للطعن واصيب باصابات طفيفة , وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى رمبام بحيفا , ومع عودة المتهم من المستشفى لبيته قرر التسبب بموت والده .


حوالي الساعة 06:15  انتبه المتهم للمغدور وزوجته يخرجان من البيت معا ويمشيان على جانب الطريق , فسافر المتهم بسيارته بسرعة باتجاه والده وهو يمشي , ودهسه , فعلق والده على مقدمة السيارة واستمر المتهم بالسفر بسيارته ووالده عالق على مقدمة السيارة لمسافة 20 مترا تقريبا , حتى سقط والده على الارض , حينها فر المتهم هاربا من المكان , وصل الى بيت شقيقه في شفاعمرو , هناك ترك السيارة وعاد الى بيته .


وطلبت النيابة العامة من المحكمة اعتقال المتهم حتى نهاية الاجراءات القانونية بحقه .


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

اتهام, شفاعمري, بقتل, والده, على, خلفية, نزاع, عائلي, ...دهسه, واستمر, بالسفر, 20, مترا, ووالده, عالق, على, مقدمة, السيارة,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد سلمان ابو حامد الكسيفة ارتفاع شجار ضحايا الكسيفة عائلي الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة ام ابنتها سنقرط القدس سوزان فقدان اثار شعفاط خطر الشرطة تناشد المساعدة الجمهور البحث اعمال تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديوجبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية الحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة بثبث مباشرريال مدريد اون لاين ريال مدريد مشاهدة مباارة ريال مدريد ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com