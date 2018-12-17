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رقصة نارية لـ ميشال أوباما مع سانتا كلاوز
2018-12-17 09:54:57
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ميشال أوباما وسانتا كلاوز يرسمان الابتسامة على وجوه أطفال مرضى
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