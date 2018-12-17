الملكة, رانيا, العبدالله, تشارك, أهالي, الفحيص, في, الاردن, احتفال, اضاءة, شجرة, عيد, الميلاد, المجيد,

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، عندما شاركت اهالي المدينة احتفالهم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك ضمن احتفالات الاردن بهذه المناسبة الدينية التي تصادف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

لحظة وصولها الى الموقع حيث اجواء البهجة والسرور احتشد اهالي الفحيص والمناطق المجاورة من مسيحيين ومسلمين في منطقة الدوار الرئيسي لبلدة الفحيص للاحتفال معا بهذه المناسبة ، وتجمهر طلبة المدارس والاطفال بصورة يصعب نقلها بالكلمة وتجسيدها بالاحرف.شكلت مشاركة الملكة اهالي المدينة احتفالاتهم بحسب اهالي المدينة خطوة هامة في تعزيز وحدة الاسرة الاردنية ، كما كان الامس بالنسبة لهم ولادة زمن جديد لهم لن تتفوق عليه عقارب الساعة فالفرح اساسه والتباهي اطاره العام.