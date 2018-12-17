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خط شعارات عنصرية - الموت للعرب - على جدار مبنى سكني في نتسيرت عيليت والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون فجر اليوم الاثنين على خط عبارات عنصرية ضد العرب على حائط مبنى سكنين في مدينة نتسيرت عيليت .



واشارت الشرطة في بيان صادر عنها انه تم الكشف صباح اليوم على شارع هحسيف החצב , عبارات عنصرية "תג מחיר ארץ ישראל לעם ישראל מוות לערבגם - تدفيع ثمن - ارض اسرائيل لشعب اسرائيل - الموت للعرب" على جدار مبنى سكنين هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وعلى صعيد متصل فان الشرطة تحقق في ملابسات اقدام مجهولين في حادث اخر باطلاق النار على محل تجاري على شارع هتسيبورن في نتسيرت عيليت مما اسفر عن اضرار دون اصابات .


الصورة توضيحية ...
خط شعارات عنصرية - الموت للعرب - على جدار مبنى سكني في نتسيرت عيليت والشرطة تحقق




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