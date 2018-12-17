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نتانياهو - هناك عملية تطبيع مستمرة مع العالم العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال بنيامين نتانياهو إن هناك عملية تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي بفضل التكنولوجيا والابتكارات الإسرائيلية في مجالات المياه والكهرباء والطب والتقنيات العالية . 



وأضاف نتانياهو ان ذلك يحصل حتى بدون حدوث تقدم في المسيرة السلمية مع الفلسطينيين ولفت مع ذلك الى انه لا يستبعد ان يحدث ذلك مستقبلا بفضل هذا التطبيع . 


ووردت اقوال رئيس الوزراء وردت مساء امس في مقر وزارة الخارجية في القدس خلال اجتماع لسفراء إسرائيل لدى دول أمريكا اللاتينية واسيا وافريقيا.




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