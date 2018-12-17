نتانياهو - هناك عملية تطبيع مستمرة مع العالم العربي

قال بنيامين نتانياهو إن هناك عملية تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي بفضل التكنولوجيا والابتكارات الإسرائيلية في مجالات المياه والكهرباء والطب والتقنيات العالية .

وأضاف نتانياهو ان ذلك يحصل حتى بدون حدوث تقدم في المسيرة السلمية مع الفلسطينيين ولفت مع ذلك الى انه لا يستبعد ان يحدث ذلك مستقبلا بفضل هذا التطبيع .ووردت اقوال رئيس الوزراء وردت مساء امس في مقر وزارة الخارجية في القدس خلال اجتماع لسفراء إسرائيل لدى دول أمريكا اللاتينية واسيا وافريقيا.