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رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها الشخصي بموقع «تويتر».



رانيا يوسف، تألقت خلال الجلسة بقفطان المغربي باللون البرتقالي، وزاد من جمالها خلال الجلسة الوشاح الذي وضعته على رأسها.


وحازت الجلسة على إعجاب كل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها، خاصة أنها تظهر بالقفطان المغربي للمرة الأولى.


من ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل «كأنه إمبارح»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة بعد عرضه، وهو من بطولة رانيا يوسف، وأحمد خليل، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، ووفاء صادق، وجمال عبدالناصر، ومحمد سليمان، ومي الغيطي، والعمل من تأليف مريم ناعوم، وإنتاج محمد مشيش، وإخراج حاتم على.


كما كشفت عن تعاقدها مؤخرًا على بطولة فيلم عالمي تقدم فيه دور فتاة مصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، مؤكدة أن الأمر ليس له علاقة بإطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بسببه.


الفنانة المصرية أنتهت  مؤخرًا من تصوير برنامج  جديد في أولى تجاربها في تقديم البرامج ويحمل اسم “السندريلا والسندباد”.




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