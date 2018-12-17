لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى العملاق الإيطالي الصيف الماضي، لكن البرتغالي الموهوب بدأ، سريعا جدا، يحصد ثمار الصفقة التي شغلت أنصار كرة القدم حول العالم.

والسبت دخل "الدون" تاريخ السيدة العجوز بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد أمام تورينو في الجولة الـ16 من ا لدوري الإيطالي، إذ كان هذا الهدف رقم 5000 ليوفنتوس في دوري الدرجة الأولى.لكن إنجاز ليلة السبت لم يكن الوحيد من نوعه لرونالدو، إذ سبقته 4 أرقام قياسية أخرى، وكل ذلك في 21 مباراة خاضها مع السيدة العجوز بواقع 16 في الدوري و5 بدوري أبطال أوروبا.أما الأرقام الأربعة الأخرى فهي كما يلي:- رغم أن رونالدو عجز عن إحراز أي أهداف في مبارياته الأربع الأولى بقميص "بيانكونيري" في بطولة الدوري، إلا أن حصيلته باتت رائعة بعد ذلك، إذ سجل 10 أهداف في المباريات الـ10 التالية، ليصبح أسرع من يسجل ذلك العدد في تاريخ يوفنتوس بالكالتشيو، معادلا رقم الويلزي جون تشارلز، الذي حقق هذا الإنجاز أيضا في 14 مباراة، لكن ذلك الرقم كان منذ فترة بعيدة جدا، وتحديدا موسم 1957-1958.- بالفوز على فالنسيا في المباراة قبل الأخيرة بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحقق الانتصار في 100 مباراة بدوري أبطال أوروبا، علما بأن مسيرته في البطولة الأشهر بدأت مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي موسم 2002-2003.- لعب رونالدو خلال مسيرته الطويلة لأندية أوروبية كبرى، فبعد عام واحد مع سبورتينغ لشبونة التحق بمانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن بعده ريال مدريد الإسباني، ثم العملاق الإيطالي يوفنتوس، وقد تمكن خلال تلك الأعوان من تحقيق إنجاز فريد، إذ بات أول لاعب في التاريخ يحرز 400 هدف في بطولات الدوري الخمس الكبرى.وقد تحقق ذلك الإنجاز في أكتوبر الماضي، خلال مباراة الفريق أمام جنوة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.- بهدفه في مرمى سبال قبل أسابيع، بات رونالدو أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس يتمكن من تسجيل 10 أهداف في كل البطولات بموسمه الأول مع الفريق.وقد حقق "الدون" هذا الإنجاز في 16 مباراة، أي أنه كان أسرع من فيليبو إينزاغي (18 مباراة)، وديفيد تريزيغيه (29 مباراة)، وزلاتان إبراهيموفيتش (30 مباراة).