وزارة, الاقتصاد, تتفق, مع, المخابز, على, إبقاء, أسعار, الخبز,

أعلنت وزارة الاقتصاد انها اتفقت مع المخابز، على ابقاء اسعار ثلاثة أنواع من الخبز الخاضعة للرقابة الحكومية دون تغيير.

وهذه الأنواع هي الخبز الموحد الأسمر سبعمائة وخمسون (750) غراما، والخبز الأبيض سبعمائة وخمسون (750) غراما، والخبز الأبيض المقطع والمغلف خمسمائة (500) غرام.وأضافت ان أسعار الخبز الأبيض المحلى خمسمائة غرام والخبز الموحد الأسمر المقطع سبعمائة وخمسون غراما سترتفع بنسبة أربعة بالمائة 4%.يشار الى ان سريان مفعول الاتفاق مع المخابز منوط بمصادقة لجنة الأسعار الحكومية.