الطقس - أمطار متوقعة مساء اليوم

الجو يكون اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية وتمتد الامطار خلال الليل الى معظم المناطق، وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء ، غائماً جزئياً الى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.اما يوم الاربعاء ، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.