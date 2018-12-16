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عين ماهل:المئات في تشييع جثمان الشاب محمد ابو دياك ضحية القتل في يافة الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شيع المئات من اهالي عين ماهل والمنطقة مساء اليوم الأحد جثمان الشاب محمد ابو دياك ضحية حادث القتل في يافة الناصرة مساء السبت , يشار الى أن الشاب يسكن في يافة الناصرة ووالدته من عين ماهل ووالده من مدينة جنين .


وكان قد لقي الشاب محمد ابو دياك من يافة الناصرة مصرعه باطلاق نار مساء السبت في احدى احياء البلدة. وكان قد جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يافة الناصرة وصل الى مستشفى الناصرة الانجليزي وهو مصاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار .




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