تل, السبع:مصرع, الشاب, هاني, عودة, في, حادث, دهس,

لقي الشاب هاني عودة ابو عمره البالغ من العمر 18 عاماً من سكان تل السبع في حادث دهس على شارع رقم 40 في الجنوب مساء اليوم الأحد .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الشاب نقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث تم اقرار وفاته هناك متأثراً بجراحه الحرجة".دوريات من شرطة السير وصلت لمكان الحادث وباشرت التحقيق .