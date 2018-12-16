تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تل السبع:مصرع الشاب هاني عودة في حادث دهس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب هاني عودة ابو عمره البالغ من العمر 18 عاماً من سكان تل السبع في حادث دهس على شارع رقم 40 في الجنوب مساء اليوم الأحد .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الشاب نقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث تم اقرار وفاته هناك متأثراً بجراحه الحرجة".

دوريات من شرطة السير وصلت  لمكان الحادث وباشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

تل, السبع:مصرع, الشاب, هاني, عودة, في, حادث, دهس,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات بث مباشر مباشر فالنسيا الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين ثانوية عين ماهل تحتفل تخريج الفوج ال 4 طلابها قرية مدرسة سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو كلية دار المعلمين حيفا تحتفل يوم الطالب مشاركة واسعة اجواء مميزة انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت جبل الشيخ ارتفاع ثلوج منسوب تراكم تزلج زوار مفتوح ادارة بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين قداس احتفالي مناسبة عيد مار جريس كنيسة الروم الارثوذوكس عكا مدينة مسيرة سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار عبلين . دبورية حرق اطارات نادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com