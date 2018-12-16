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الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في مدينة القدس



  |   تصوير سعيد القاق   |   اضافة تعليق



شارك آلاف المقدسيين، مساء اليوم الاحد باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في القدس القديمة، إيذاناً ببدء الاحتفالات بعيد الميلاد.



وجابت الفرق الكشفية منطقة البلدة القديمة وتقدمت رؤساء الكنائس من مختلف الطوائف ومسؤولين وشخصيات من جميع الطوائف.


الصور بعدسة الزميل - سعيد القاق - القدس




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