الاعتداء, على, شابة, بمادة, حارقة, في, حيفا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن شابة تبلغ من العمر 22 عاماً وصلت الى مستشفى رمبام في حيفا وهي مصابة بعد ان قام شخص بسكب مادة حارقة على وجهها ".

وأضاف البيان:"من التحقيقات الاولية تبين أن هناك معرفة سابقة بين الشابة وبين الفاعل , الشرطة تقوم بالبحث عنه لاعقاله ".