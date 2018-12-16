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صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي العام، لكنه يواجه منافسة شرسة من  البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس.


وتشمل تلك القائمة لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث يتم احتساب عدد أهدافهم في المباريات الرسمية فقط مع فرقهم ومنتخبات بلادهم خلال عام 2018.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النجم الأرجنتيني سيحتاج لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في المواجهتين المتبقيتين له مع الفريق هذا العام أمام ليفانتي اليوم وسيلتا فيجو يوم 22 ديسمبر، أملا في تصدر قائمة هدافي العام.

ويحتل ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، صدارة الترتيب برصيد 44 هدفا لكل منهما.
وسجل ميسي 26 هدفا بالموسم الماضي، و17 هدفا بالموسم الحالي، مع برشلونة، بالإضافة لهدف أحرزه مع منتخب الأرجنتيني في كأس العالم أمام منتخب نيجيريا.
وأحرز ميسي، خلال هذا العام 3 أهداف في شباك هايتي، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين قبل مونديال روسيا، لكنه لم يحتسب ضمن هذه الإحصائية التي تشمل الأهداف التي سجلت في المباريات الرسمية فقط.

وتمكن كريستيانو، من إحراز 40 هدفا مع ريال مدريد (فريقه السابق) واليوفي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 4 أهداف مع منتخب البرتغال في دور المجموعات بمونديال روسيا، كما سجل هدفين في شباك مصر، لكنهما لم يحتسبا لأن المواجهة كانت ودية.


ويمتلك رونالدو فرصة للتفوق على ميسي في هذا الصراع، حيث سيخوض اليوفي 3 مباريات في الدوري الإيطالي قبل نهاية 2018، إذ سيلاقي روما يوم 22 ديسمبر، ثم أتلانتا يوم 26، وأخيرا سامبدوريا يوم 29 من الشهر الجاري.
من جانبه يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، المركز الثالث برصيد 41 هدفا، وسيخوض فريقه مواجهتين قبل نهاية العام أمام لايبزيج وآينتراخت فرانفكورت.
أما في المركز الرابع فيأتي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام برصيد 40 هدفا، ويليه أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الذي سجل هدفين أمس أمام بلد الوليد ورفع رصيده إلى 38 هدفا، لكنه سيخوض مباراة واحدة قبل نهاية 2018 أمام إسبانيول.
ويمتلك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، 36 هدفا، وتبدو مهمته صعبة في ظل الفارق الذي يفصله عن ميسي ورونالدو، الذي يبلغ 8 أهداف.
وسيخوض صلاح 4 مباريات قبل نهاية العام مع فريقه أمام مانشستر يونايتد وولفرهامبتون ونيوكاسل وآرسنال.
صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018




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