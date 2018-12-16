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الشرطة تداهم بيت دعارة في العفولة وتعتقل زبائن ونساء



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها داهمت فجر اليوم الاحد بيت دعارة في مدينة العفولة وقامت باعتقال 5 اشخاص بشبهة تشغيل المكان , و4 نساء اجنبيات يعملن بدون تصريح عمل .


واضاف البيان :"قامت الشرطة بمداهمة بيوت المشتبهين بالاربعينيات من عمرهم واعتقلتهم بشبهة تشغيل مكان مخالف للقانون وتبييض اموال واخفاء ضرائب".




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