الشرطة, تداهم, بيت, دعارة, في, العفولة, وتعتقل, زبائن, ونساء,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها داهمت فجر اليوم الاحد بيت دعارة في مدينة العفولة وقامت باعتقال 5 اشخاص بشبهة تشغيل المكان , و4 نساء اجنبيات يعملن بدون تصريح عمل .

واضاف البيان :"قامت الشرطة بمداهمة بيوت المشتبهين بالاربعينيات من عمرهم واعتقلتهم بشبهة تشغيل مكان مخالف للقانون وتبييض اموال واخفاء ضرائب".