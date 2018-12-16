وفاة, الشاب, الفحماوي, السجين, عيسى, عبد, اللطيف, عسلية, 45, عاما, جراء, سكتة, قلبية,

أُعلن اليوم الأحد، عن وفاة عيسى عبد اللطيف عسلية جبارين (45 عاما) من أم الفحم جراء سكتة قلبية، أثناء مكوثه في أحد السجون.

يشار الى أن الفقيد عسلية محكوم بالسجن لمدة 17 عامًا منذ عام 2010 على خلفية اتهامه بجريمة قتل راح ضحيتها المرحوم محمود فضل جلبوني